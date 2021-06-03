В петербургских сервисах аренды самокатов идут обыски

Они связаны с наездами на детей и громким случаем на Невском проспекте, когда два самокатчика сначала сбили мужчину, а потом напали на него.

Обыски в кикшеринговых компаниях проводят в рамках расследования уголовного дела. Его возбудили из-за оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Дело появилось после нападения двух арендаторов самокатов на писателя в центре города. Обыски, по мнению следователей, могут также помочь найти мужчину, который накануне в Невском районе города сбил ребенка и скрылся с места ЧП. В целом, за последние дни в Петербурге таких происшествий произошло как минимум три. По всем случаям возбудили уголовные дела.

Напомню, одно из самых обсуждаемых столкновений произошло позавчера: в Колпино молодой человек на личном электросамокате врезался в четырехлетнего ребёнка. Мальчик получил тяжелые травмы, в больнице имени Раухфуса ему сделали операцию. Сегодня мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

На улицах и площадях Петербурга для аренды доступно около 5 тысяч электросамокатов. По сравнению с прошлым годом их количество возросло втрое. Случаев же наездов на пешеходов , утверждают в Смольном, стало в десятки раз больше.

Журналист Екатерина Котрикадзе считает необоснованными претензии к компаниям, которые предоставляют электросамокаты в аренду. По ее мнению, корень проблемы – в отсутствии культуры поведения у людей.