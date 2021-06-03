Зюзинский суд Москвы оштрафовал музыкального исполнителя Моргенштерна по статье о пропаганде наркотиков

Сам он сказал, что намерен обжаловать это решение.

Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, обязан будет выплатить сто тысяч рублей. Суд постановил, что артист виновен в совершении административного правонарушения по статье о пропаганде наркотиков.

Из-за коронавирусных ограничений прессу и слушателей в Зюзинский суд не пустили, там были только участники процесса, в том числе и сам шоумэн. После оглашения решения он назвал слушания «большим цирком, который всем дарит хорошее настроение». На заседании стороны слушали песни и разбирали тексты. Моргенштерн поблагодарил представителей закона за привлечение внимания к его персоне: «Ну, в целом, подводя итоги – большое спасибо суду, спасибо вообще всем, большое спасибо тем, кто подал заявление. Очередной перформанс, очередная реклама на всю страну стоимостью в сто тысяч рублей. Спасибо».

В то же время шоумэн подчеркнул, что он совершенно невиновен, и что его осудили за слова, которые он не пел.

Также адвокат исполнителя Сергей Жорин отметил в интервью РБК, что защита будет обжаловать решение. По его словам, суд нарушил право Моргенштерна на защиту. Ему не дали возможности ни допросить свидетелей, ни представить какие-либо другие доказательства. Юрист, как и шоумэн, настаивают, что в песнях «Розовое вино 2» и Family, из-за которых появилось это дело, пропаганды наркотиков нет.

Ранее проверить композиции Моргенштерна на наличие пропаганды наркотиков и порнографии требовала Лига безопасного интернета и член Общественной палаты Дмитрий Носов.