Гардиан: Букингемский дворец запрещал принимать представителей этнических меньшинств на канцелярские должности

Газета Гардиан рассказывает, что согласно архивным документам Букингемский дворец запрещал принимать представителей этнических меньшинств на канцелярские должности.

Недавно обнаруженные материалы говорят о том, что, по крайней мере, до конца 60—х годов цветные иммигранты или иностранцы не приглашались на определенные должности в королевском дворце. При этом им разрешалось работать в качестве домашней прислуги. Документы, обнаруженные в Национальном архиве, также проливают свет на то, каким образом дворцом согласовывались до сих пор действующие спорные положения об освобождении королевы и членов ее семьи от соблюдения законов, предотвращающих дискриминацию по признаку расовой и половой принадлежности, пишет газета (перевод сайта Иносми).

В официальном заявлении Букингемского дворца этот факт не опровергается, подчеркивает издание. Как стало ясно после проведенного газетой расследования, данная практика возникла в 70-е годы, когда британские политики приняли ряд законов о расовом и сексуальном равенстве. При этом их формулировки, как следует из все тех же официальных документов, всегда согласовывались с советниками королевы Елизаветы Второй. Служащим во дворце было запрещено обращаться в суды с исками по делам о неравенстве; запрет этот был сформулирован довольно расплывчато, чтобы не дать общественности понять, что персонал королевской семьи фактически исключен из этого процесса.

Ряд архивных материалов, обнаруженных британскими журналистами, касается использования так называемого “ согласия королевы” — тайной парламентской процедуры, с помощью которой монаршая особа дает парламенту разрешение оспаривать законы, которые затрагивают ее и ее личные интересы. Именно эта процедура, как свидетельствуют документы, использовалась и для оказания тайного влияния на подготовку закона о межрасовых отношениях.

Гардиан обращает внимание на то, что большая часть истории королевской фамилии так или иначе связана с порабощением народов многих стран мира. Газета вспоминает также недавний скандал вокруг герцогини Сассекской, рассказавшей журналистам, что один из членов семьи выразил беспокойство по поводу цвета кожи ее будущего ребенка.

Гардиан отмечает, что с принятием Великобританией в 2010 году обновленного Закона о равенстве освобождение королевского семейства от его соблюдения было сохранено.