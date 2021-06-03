Свыше пятисот человек сдали положительные тесты на коронавирус перед Петербургским экономическим форумом

Ранее организаторы заявляли о единичных случаях заболевания среди участников.

Большая часть положительных тестов пришлась на волонтёров. Ещё три — у непосредственных участников форума, пишет портал Фонтанка.ру. Причём один из них у иностранца. На каком именно этапе выявили коронавирус и сколько человек госпитализировано в Петербурге — не уточняется. Вчера стало известно, что 18-летнюю девушку-волонтёра увезли в госпиталь в «Ленэкспо» прямо с территории форума. Ранее организаторы обязали всех участников форума сдавать тесты на ковид 19 для доступа на ПМЭФ.

Из-за того, что пройти их можно было только в аккредитованных организациях в Москве люди стояли по несколько часов в очереди. В Петербурге таких проблем не наблюдалось. Портал «Деловой Петербург» со ссылкой на собственные источники отмечал, что участникам пленарного заседания придётся сдать ещё один тест на коронавирус.

Напомним, что пленарное заседание состоится на Петербургском форуме завтра днём. Участие в нём примет президент России Владимир Путин.