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Эксклюзив Эха 18:04, 03 июня 2021

Россия кардинально меняет структуру Фонда национального благосостояния

От долларовых вложений решено полностью отказаться.

От 40 миллиардов долларов, которые сейчас составляют 35% всех инвестиций ФНБ, избавятся в течение месяца. Кроме того, с 10 до 5% понизят долю фунта стерлингов. Об этом сегодня сообщил на Петербургском международном экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов. Он пояснил, что по мере выхода из этих активов увеличат долю евро и юаня — до 40% и 30%, соответственно. Иена останется на отметке 5%. В структуру фонда впервые войдет золото, составив 20% вложений. Как именно проводить эти операции, решит Банк России, который выступает агентом правительства по покупке или продаже валюты.

Фонд национального благосостояния — российский государственный резервный фонд был создан в 2008 году и является частью механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу. Формируется он за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и управления собственными средствами.

Изначально ФНБ инвестировал только в доллары, евро и фунты. Причем доля американской валюты была близка к половине. Структуру вложений начали менять с прошлого года. В дальнейшем 20% корзины отдали азиатским валютам — китайскому юаню и японской иене. Для этого одинаковому сокращению на 10 процентных пунктов подвергли долю доллара и евро. Параллельно были приняты поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке в драгметаллах.

Объем ФНБ на начало мая составлял около 14 триллионов рублей, что эквивалентно почти 186 миллиардам долларов.

Об отказе от доллара российские власти говорят уже несколько лет. Поводом стали американские санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня отметил, что и другие государства стремятся уменьшить зависимость от американской валюты.

Первый зампред Совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев сказал «Эху», что крупные кредитные учреждения России, безусловно, зависят от доллара, однако решение обнулить долю в Фонде национального благосостояния может иметь смысл.
Сысуев отметил, что если бы доллар в ФНБ решили заменить рублем, появился бы риск обесценивания самого фонда.

Доктор экономических наук Игорь Николаев, в свою очередь, считает, что решение об отказе от доллара в данном случае опрометчиво.


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