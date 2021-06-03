Замминистра цифрового развития: Объем экспорта российских IT-услуг составляет 5,5 миллиардов долларов

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин.

«Как государство мы заинтересованы в том, чтобы у нас на рынке создавалось как можно больше новых конкурентноспособных продуктов, успешных как на нашем внутреннем рынке, так и на глобальном рынке. Для нас, если продукт продается на внешних рынках, это знак качества уже сам по себе. У нас, по данным Центрального банка России, у нас объем IT-экспорта 5,5 миллиардов долларов. Это достаточно много, и мы видим не все, потому что это нематериально, там нет логистики в традиционном понимании», — сказал он.

М.Паршин отметил, что льготные условия для IT-бизнеса в России привлекают зарубежные компании.

«За счет в том числе налоговых льгот мы создаем условия, для того чтобы компании регистрировали и размещали свой бизнес здесь, и вели бы бизнес здесь. Чтобы это было более интересно с точки зрения экономике, чем где-либо еще. Эти налоговые режимы работают с нового года, мы сейчас общаемся в неформальных беседах с теми, кто локализовал бизнес в каких-то других юрисдикциях, они всерьез рассматривают то, чтобы сюда вернуться», — заключил он.