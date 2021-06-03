Киностудия Горького снимет документальный фильм о Раисе Горбачевой – супруге президента СССР к 90-летию со дня ее рождения в 2022 году. Он будет основан на незаконченных мемуарах первой леди, впервые опубликованных личных архивах и воспоминаниях ее мужа, дочери и сестры.

Раиса Горбачева умерла в 1999-ом году от лейкемии.

