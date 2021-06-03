Минспорта России совместно с властями Казани намерены подать заявку на проведение в этом городе летних ОИ-2036

Министерство спорта России совместно с властями Казани намерены подать заявку на проведение в этом городе летних Олимпийских игр 2036 года. Международный олимпийский комитет примет решение о месте проведения этих игр ближе к концу 2020-ых. На данный момент решениями Всемирного антидопингового агентства и Спортивного арбитражного суда Россия не имеет права на проведение подобных мероприятий.