Федеральная антимонопольная служба не нашла признаков массовой отмены брони отелями в Крыму

Об этом в кулуарах Петербургского международного форума сказал руководитель ведомства Максим Шаскольский. По его словам, резкий рост цен на объектах размещения в российских курортах связан с динамическим ценообразованием, когда спрос интенсивно рос ближе к началу сезона.

Ранее в СМИ и соцсетях появлялись жалобы на то, что отели отменяли сделанные заблаговременно по низким ценам брони, либо просили доплату.

