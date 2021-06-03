Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам хищения средств на Байконуре

Это рассказал в эфире телеканала РБК вице-премьер Юрий Борисов. По словам чиновника, обнаружены хищения средств, которые выделялись на модернизацию инфраструктуры в городе Байконур в Казахстане. Там живет много граждан России, занятых на одноименном космодроме.
2021-06-03T17:30:43+03:00
2021-06-03T17:30:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:30, 03 июня 2021
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