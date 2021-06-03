Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам хищения средств на Байконуре

Это рассказал в эфире телеканала РБК вице-премьер Юрий Борисов. По словам чиновника, обнаружены хищения средств, которые выделялись на модернизацию инфраструктуры в городе Байконур в Казахстане. Там живет много граждан России, занятых на одноименном космодроме.