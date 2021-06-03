Министр Кравцов: Во избежание повторения трагедии в казанской школе необходимо работать с информационным пространством

Во избежание повторения трагедии в школе в Казани необходимо работать с информационным пространством и заниматься воспитательной работой. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Во-первых, идет следствие и надо дождаться результатов и их очень внимательно проанализировать. Во-вторых, конечно, нам нужно, и мы это делаем, работать с информационным пространством, в том числе с сетью интернет. Заниматься воспитательной работой, тоже мы этим вопросом занимаемся, у нас со следующего года в 10 пилотных регионах вводятся советники директоров по воспитанию. Они сейчас прошли подготовку всероссийского центра Артека, где сохранились лучшие традиции организации работы с детьми. <...> ими занимаются, они ходят в походы, они выходят в открытое море, занимаются спортом, смотрят фильмы, вечером у костра обсуждают, поют с гитарой, та атмосфера, которой не всегда им хватает в городской среде, в школе», — сказал он.

С.Кравцов отметил, что в подобной атмосфере «у ребенка есть мотивация, интересно общаться со сверстниками и ему уже не так нужны мобильные телефоны, социальная сесть, когда есть живое общение».