Министр просвещения РФ Кравцов назвал учителей в казанской гимназии «настоящими героями»

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума назвал действия учителей во время стрельбы в казанской гимназии самоотверженными.

«Учителя, которые были в школе — они настоящие герои. Потому что, когда этот подонок зашел в школу, и когда послышались выстрелы, и когда была приведена в состояние тревожная кнопка, она сработала, и когда директор школы говорил по рупору о том, что нужно укрыться, все учителя зашили в кабинеты и фактически закрыли кабинеты, стояли у выхода, понимая то, что, если он проникнет в кабинет, они в первую очередь пострадают. И несмотря на это, они мужественно закрыли фактически собой, и предотвратили намного большую трагедию. Но, к сожалению, есть и погибшие. Это очень непростая, тяжелая ситуация для всех», — сказал он.

По словам министра С.Кравцова, со стороны ведомства делается максимально все, чтобы помочь семьям, школьникам и пострадавшим.