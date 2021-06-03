Министр просвещения Кравцов считает, что вакцинация работников сферы образования должна быть добровольной

Об этом министр сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Наша позиция заключается в том, что вакцинация добровольная, мы видим, что очень многие учителя вакцинируются. Я сам привился и нисколько не жалею, также рекомендую всем сделать прививку, у нас действительно одна из лучших в мире прививок. Есть причем разные сейчас прививки уже появились: и «Вектора», и центра Чумакова. Заставлять не надо, но сами учителя делают прививки, показывая своим примером», — сказал он.

С.Кравцов подчеркнул, что министерство просвещения не ведет учет привившихся преподавателей.

«Такой специальной статистики нет. Я хочу обратиться к учителям, что с нашей стороны, точно отчетности нет. Если где какие-то такие ситуации возникают, обязательно нам сообщайте в министерство, будем смотреть, разбираться», — отметил он.