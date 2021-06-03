Бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, как ожидается, в ближайшие часы должны избрать меру пресечения по уголовному делу против него.

Глава пресс-службы «Агоры» Вадим Мещеряков сказал «Эху», что пока неизвестно, когда начнется заседание суда по мере пресечения политику Дмитрию Гудкову.

Гудков стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.