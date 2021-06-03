Z Архив новостей новости
5 0 6 0
Эксклюзив Эха 17:00, 03 июня 2021

Кравцов: В этом году ЕГЭ будет сдавать порядка 600 тысяч школьников, что на 10% меньше, чем сдавали в 2019 году

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума об особенностях и новациях сдачи школьных экзаменах в этом году. Так он отметил, что в этом году Единый государственный экзамен будет сдавать 650 тысяч школьников, что на 10% меньше, чем сдавали в 2019 году.
«В этом году ОГЭ сдает 1 млн 200 школьников. Из них порядка 650 тысяч поступают в техникумы, в учреждения среднего профессионального образования. Остальные выпускники идут в старшую школу. Что касается старшей школы, 11-классников, то сегодня сдают ЕГЭ порядка 600 тысяч выпускников 11-х классов тем, кому необходим ЕГЭ для поступления в вуз. Поэтому, что касается до пандемийного периода, сегодня ЕГЭ сдает порядка 10% меньше школьников, чем это было в 2019 году», — сказал министр.
Тем школьникам, отметил С.Кравцов, которым не нужен ЕГЭ для поступления в вузы, будут сдавать экзамены в школе в форме государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике.
«Сдают два предмета и получают аттестаты, но могут поступить в учреждения среднего профессионального образования, либо у них есть другие планы. Они могут сдать и в следующем году ЕГЭ для поступления в вуз», — пояснил министр.
С.Кравцов также отметил, что в связи с уменьшением количества школьников, сдающих ЕГЭ, связанное с пандемией, в этом году не будет сдачи базового экзамена по математике. «Есть профильный экзамен для поступления в вузы. И школьники, кто сдает ЕГЭ, сдают обязательный экзамен по русскому языку, а остальные предметы по выбору, в том числе и математику на профильном уровне», — пояснил он.
Сроки сдачи экзаменов по отношению к доковидному периоду, добавил министр, практически не изменились, при этом в этом году предусмотрены дополнительные резервные дни для пересдачи экзамена.
«В этом году требования санитарно-эпидемиологические сохраняются. Но с точки зрения сроков, мы видим, что экзамены можно провести в июне, тем самым мы не нарушаем сроки приемной кампании в вузы, как это было сделано в прошлом году. Сейчас приемная кампания возвращается в традиционные сроки. В этом году предусмотрены дополнительные резервные дни. В случае, если по каким-то причинам школьники не смогут сдать в основные дни экзамен, или есть накладка по предметам по выбору, то у нас увеличены резервные дни. Такого не было в обычном режиме», — отметил министр.
Также в этом году, добавил С.Кравцов, впервые школьники будут сдавать экзамен по информатике на компьютерах.
«У нас впервые дети будут сдавать экзамен на компьютере. И сейчас у нас впервые эта технология реализована. Мы долго к ней готовились: и техническое оснащение пунктов, и подготовка организаторов. И я надеюсь, что экзамен пройдет максимально объективно и никаких сбоев не будет», — отметил министр.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Сверхзадача — развести «ауры» Отношения деградировали донельзя, а в ряде случаев носят взрывоопасный характер, сотрясая миропорядок…

5 65 6 6305 02.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Такую тему надо раскрывать, господа 1. Сколько представителей чешских спецслужб работало в России? А осталось?
2. Речь идёт о кадровых сотрудниках чешских спецслужб или о завербованных гражданах?..

5 112 6 16072 02.06
Блоги

Леонид Гозман политик

Смутные фантазии Кто им угрожает? Какую территорию хочет захватить агрессивный блок НАТО, какими силами и как именно мы им дадим отпор? Может ли кто-нибудь в здравом уме поверить в планируемое вторжение «солдат НАТО»?..

5 205 6 34240 01.06
Блоги

Константин Эггерт журналист

«Лихие девяностые» нашего будущего Российское общество не может жить без вождей, потому что оно не верит в свои силы. В этом его главная проблема…

5 140 6 23496 07:53
Голосование
3466686
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 34 6 5762 02.06
Блоги

Сергей Марков политолог

Праймериз «Единой России» сильно недооценены в общественном мнении Именно на праймериз определились более 40% персоналий, кто будет депутатом Госдумы в будущем созыве. А никто из публики особенно внимания не обратил…

5 74 6 12802 31.05
Блоги

+ Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном Мать Романа Протасевича просит мировое сообщество обратить внимание на происходящее с ее сыном «Они его убьют!»...

5 156 6 29565 28.05
8читать ;смотреть
Блоги

В России стартовал конкурс худших школьных туалетов Конкурс организовала компания-производитель чистящих средств для туалета…

5 175 6 33391 28.05
Новости

фото: Наталия Федосенко/ТАСС Сегодня вступают в силу американские санкции против девяти предприятий нефтехимического комплекса Белоруссии Ограничительные меры вводятся из-за нарушения прав человека, и в частности, инцидента с самолетом Ryanair…

5 34 6 6557
Блоги

Роман Шамолин антрополог, к.филос.н., ректор Новосибирского Открытого Университета

Что такое репрессии? Огромное количество людей и сейчас воспринимает свободу не иначе, как свободу «темных» ее сторон…

5 28 6 5523 31.05
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«НАТО в камышах» МИД Швеции рассказал парламентариям о «российской агрессии» на Украине и о «незаконной аннексии» Крыма. Только все обсудили, как на следующий день беда пришла откуда не ждали – с копенгагенщины…

5 190 6 36999 02.06
Новости

Интерфакс: Патроны, найденные на квартире Геннадия Гудкова, стали поводом для о возбуждения уголовного дела Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет…

5 28 6 5641
Блоги

Мосгорсуд вынес приговор полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Голунову Ключевой фигурант, подполковник Игорь Ляховец получил 12 лет…

5 107 6 23469 28.05
Новости

Россия кардинально меняет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния Речь идет о полном отказе от доллара…

5 33 6 7271
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Если у вас нету тети… Тень Собянина в деле Гудкова Дело Гудкова так сконструировано, что Собянин должен был в него «вписаться». Без его одобрения департамент «заказуху» на Гудкова в полицию не понесет…

5 39 6 8785 13:51
Блоги

VTimes прекратят работу 12 июня. Почему мы закрываемся Причина нашего решения не только и не столько страх уголовного преследования за то, что мы честно исполняем свой профессиональный долг…

5 72 6 16267 07:55

Популярное за неделю

Новости

ВЦИОМ: 54% россиян согласны платить высокие налоги, если малообеспеченные будут получать больше поддержки 28% респондентов считают, что налоги должны быть небольшими, чтобы каждый человек мог распоряжаться своими деньгами…

5 26 6 9463
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

На самом деле, конечно, очень страшно. Потому что Байден предыдущую команду, которая этим занималась, распустил, как только пришел к власти. А теперь-таки получается, что вирус убежал…

5 40 6 76942 29.05
#слушать 47:40 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3466686
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 31 6 5678 02.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«В Крым пока летать не будем» Учитесь, безголовые российские «патриоты». Смотрите, какие мотивы у ваших «союзничков» из Беларуси. Чистое потребительство. Пока вы, чудаки, рубаху рвали за идею, в Минске в кармане мусолят деньги…

5 157 6 184448 30.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Лукашенко. Путин. Ходорковский. Достоевский. Скрепы… Лукашенко. Путин. Ходорковский. Достоевский. Скрепы… Помимо новых рецептов приготовления народа, судя по всему, обсуждалась и еще одна крайне важная проблема — дело в том, что диктатура любит тишину…

5 57 6 71229 31.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9135051
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4923701

Сегодня в эфире