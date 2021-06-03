Кравцов: В этом году ЕГЭ будет сдавать порядка 600 тысяч школьников, что на 10% меньше, чем сдавали в 2019 году

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума об особенностях и новациях сдачи школьных экзаменах в этом году. Так он отметил, что в этом году Единый государственный экзамен будет сдавать 650 тысяч школьников, что на 10% меньше, чем сдавали в 2019 году.

«В этом году ОГЭ сдает 1 млн 200 школьников. Из них порядка 650 тысяч поступают в техникумы, в учреждения среднего профессионального образования. Остальные выпускники идут в старшую школу. Что касается старшей школы, 11-классников, то сегодня сдают ЕГЭ порядка 600 тысяч выпускников 11-х классов тем, кому необходим ЕГЭ для поступления в вуз. Поэтому, что касается до пандемийного периода, сегодня ЕГЭ сдает порядка 10% меньше школьников, чем это было в 2019 году», — сказал министр.

Тем школьникам, отметил С.Кравцов, которым не нужен ЕГЭ для поступления в вузы, будут сдавать экзамены в школе в форме государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике.

«Сдают два предмета и получают аттестаты, но могут поступить в учреждения среднего профессионального образования, либо у них есть другие планы. Они могут сдать и в следующем году ЕГЭ для поступления в вуз», — пояснил министр.

С.Кравцов также отметил, что в связи с уменьшением количества школьников, сдающих ЕГЭ, связанное с пандемией, в этом году не будет сдачи базового экзамена по математике. «Есть профильный экзамен для поступления в вузы. И школьники, кто сдает ЕГЭ, сдают обязательный экзамен по русскому языку, а остальные предметы по выбору, в том числе и математику на профильном уровне», — пояснил он.

Сроки сдачи экзаменов по отношению к доковидному периоду, добавил министр, практически не изменились, при этом в этом году предусмотрены дополнительные резервные дни для пересдачи экзамена.

«В этом году требования санитарно-эпидемиологические сохраняются. Но с точки зрения сроков, мы видим, что экзамены можно провести в июне, тем самым мы не нарушаем сроки приемной кампании в вузы, как это было сделано в прошлом году. Сейчас приемная кампания возвращается в традиционные сроки. В этом году предусмотрены дополнительные резервные дни. В случае, если по каким-то причинам школьники не смогут сдать в основные дни экзамен, или есть накладка по предметам по выбору, то у нас увеличены резервные дни. Такого не было в обычном режиме», — отметил министр.

Также в этом году, добавил С.Кравцов, впервые школьники будут сдавать экзамен по информатике на компьютерах.

«У нас впервые дети будут сдавать экзамен на компьютере. И сейчас у нас впервые эта технология реализована. Мы долго к ней готовились: и техническое оснащение пунктов, и подготовка организаторов. И я надеюсь, что экзамен пройдет максимально объективно и никаких сбоев не будет», — отметил министр.