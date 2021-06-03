Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Моя позиция — конечно, вакцинация должна быть добровольной. Но, мне кажется, вакцинированные люди уже сейчас будут пользоваться преференциями. В конце концов, признают «Спутник» в других странах, и уже признали во многих странах, куда традиционно люди отправляются путешествовать и на отдых. Думаю, это будет серьезным мотивационным стимулом», — сказал М.Швыдкой.

С его точки зрения, властям стоит вести более активную разъяснительную работу. М.Швыдкой также отметил, что людей, не желающих делать прививку, дезориентирует ситуация в Москве. «Знаете, у нас же такое странное ощущение: Москва живет почти нормальной жизнью при том, что рост случаев заболевания там очевиден. Это очень дезориентирует людей. Вот завтра закрыть все и сказать: «Откроем, когда вакцинируетесь», и все пойдут вакцинироваться», — считает он.

При этом М.Швыдкой полагает, что «Москва нашла удивительный экономический баланс между запретами и возможностями».

Он также выразил уверенность, что жестких ограничительных мер в связи с коронавирусом в России больше не будет. «Я не думаю, что будет второй локдаун, потому что это невозможно экономически — это ударит по людям. Но угроза локдауна может привести людей к пункту вакцинации», — заключил М.Швыдкой.