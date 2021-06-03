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Эксклюзив Эха 16:59, 03 июня 2021

Швыдкой считает, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Моя позиция — конечно, вакцинация должна быть добровольной. Но, мне кажется, вакцинированные люди уже сейчас будут пользоваться преференциями. В конце концов, признают «Спутник» в других странах, и уже признали во многих странах, куда традиционно люди отправляются путешествовать и на отдых. Думаю, это будет серьезным мотивационным стимулом», — сказал М.Швыдкой.
С его точки зрения, властям стоит вести более активную разъяснительную работу. М.Швыдкой также отметил, что людей, не желающих делать прививку, дезориентирует ситуация в Москве. «Знаете, у нас же такое странное ощущение: Москва живет почти нормальной жизнью при том, что рост случаев заболевания там очевиден. Это очень дезориентирует людей. Вот завтра закрыть все и сказать: «Откроем, когда вакцинируетесь», и все пойдут вакцинироваться», — считает он.
При этом М.Швыдкой полагает, что «Москва нашла удивительный экономический баланс между запретами и возможностями».
Он также выразил уверенность, что жестких ограничительных мер в связи с коронавирусом в России больше не будет. «Я не думаю, что будет второй локдаун, потому что это невозможно экономически — это ударит по людям. Но угроза локдауна может привести людей к пункту вакцинации», — заключил М.Швыдкой.


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