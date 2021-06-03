Фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вошел в основную конкурсную программу Каннского фестиваля

Картину по роману Алексея Сальникова сняли при совместном производстве России, Франции, Германии и Швейцарии. Главные роли в нем играют Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Тимофей Тригунцев и Георгий Кудренко. В прокат картина выйдет 9 сентября.

Также в программе «Особый взгляд» на фестивале покажут ленту «Разжимая кулаки» ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко, а в основном конкурсе присутствует и финская картина «Купе №6», созданная при поддержке министерства культуры России.

