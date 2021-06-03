Действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание с лидерами некоторых партий, — пишет газета Times of Israel. Его проводят после сообщений о том, как глава оппозиционной партии «Еш Атид» договорился о создании правительства без участия правящей партии «Ликуд». Глава правительства намерен обсудить, как сорвать попытку своих оппонентов сформировать правительство с новым премьером.

За последние два года в Израиле уже трижды проводились досрочные парламентские выборы из-за того, что ни одна сила не может собрать устойчивого большинства в парламенте даже в рамках коалиции.

