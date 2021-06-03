Турция упростила правила въезда для туристов из России

Теперь привившимся от коронавируса можно предоставлять на границе сертификат о вакцинации вместо свежего ПЦР-теста. Кроме того, подойдет справка о перенесенном в течение последних шести месяцев COVID-19. Также всем пребывающим в республику по-прежнему необходимо заполнять специальные электронные анкеты. На основании этого им будет выдаваться индивидуальный код, который нужно будет предъявлять при посещении общественных мест в Турции.

Россия с середины апреля почти полностью прекратила авиасообщение с этой страной, ссылаясь на рост заболеваемости коронавирусом там.