Россия в течение месяца откажется от доллара в составе Фонда национального благосостояния

Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, доля американской валюты в фонде будет снижена с 35% до нуля. При этом увеличатся доли евро и юаня.

В структуру фонда впервые войдет золото, оно будет составлять его пятую часть. Об отказе от доллара власти России говорят уже несколько лет на фоне постоянных санкций.

Доктор экономических наук, профессор Игорь Николаев считает, что решение обнулить долю доллара в Фонде национального благосостояния может быть опрометчивым. Такое мнение Игорь Николаев высказал «Эху». Игорь Николаев уверен, что роль доллара остается очень значительной и речь идет об искусственном и неоправданном уменьшении его доли.