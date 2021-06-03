Росприроднадзор оценил почти в 300 млн руб. ущерб окружающей среде от аварии на трубопроводе «Сибуртюменьгаза»

Росприроднадзор оценил почти в 300 миллионов рублей ущерб окружающей среде в результате аварии на трубопроводе «Сибуртюменьгаза», которая произошла в марте на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Компания с этими расчетами согласна. Авария произошла из-за разгерметизации трубы в месте производственного дефекта.