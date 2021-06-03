Порядка 30% коек свободно в Московской области для заразившихся коронавирусом – губернатор

В Московской области свободно 25-30% коек для заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас в последние три недели отрицательная выписка, то есть все меньше коек занято. Свободный коечный фонд — 25-30%. Это достаточно, потому что избыточное количество коек — ты должен инвестировать, тратить деньги на них, а у нас куча других очень важных задач», — отметил губернатор.

Он добавил, что в плане борьбы с коронавирусом ситуация сейчас стабильная. «Врачам было тяжело, прежде всего, год назад, когда было очень много неизвестности, в том числе по протоколу лечения. Сейчас я бы назвал ситуацию стабильной: кратно меньше заболевших на койках, врачи адаптировались, есть уже эффективные протоколы лечения. Врачи — большие молодцы, себя проявили», — заключил А.Воробьев.