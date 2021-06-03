Власти Московской области приступают к программе реновации. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Реновация, которую делает Москва, мы тоже подступаемся к ней. На это тоже нужны большие ресурсы. Поэтому мы будем развивать территорию и предлагать людям комфортное жилье взамен безнадежно устаревших домов, даже бараков и ветхих строений. Задач громадье — все они важные», — сказал он.