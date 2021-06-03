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Эксклюзив Эха 15:06, 03 июня 2021

Власти Московской области планируют выдать около 20 тысяч ключей обманутым дольщикам до 2023 года

Власти Московской области планируют выдать около 20 тысяч ключей обманутым дольщикам до 2023 года. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«У нас много ветхого жилья, с дольщиками мы разберемся, как это не сложно было, но до 2023 года мы разберемся с дольщиками. У нас осталось 20 тысяч ключей выдать, и все — тема закрыта, а было 108 тысяч (нуждающихся). В этом году мы выдадим 20 тысяч ключей, и последние 20% останутся на 2023 год», — сказал он.
На вопрос, как власти Московской области решают вопрос с экологией, если необходимо строить такое количество жилья, что требует дополнительных площадок, А.Воробьев сказал: «Это всегда сложные решения — между развитием и сохранением природы и целостности. Но там, где город уже сложился, мы стараемся принимать очень взвешенные решения, мы делаем акценты на парки, дороги. То есть жилье ради жилья — это путь в никуда, это тупик. Новоселье должно быть радостным событием не только потому, что у тебя есть свая квартира, но и школа, парк. есть безопасность, есть удобный двор. Мы поменяли стандарты жилищного строительства, сделали такой апгрейт качества жилья. Мы убираем безнадежно устаревшие старые панели, они не используются. Мы строим только современные дома, которые не нужно ремонтировать. Это всегда между Сциллой и Харибдой, надо найти золотое сечение», — отметил он.
Также губернатор отметил, что в области продолжают работать над вопросом экологии, и регион является «активным участником» президентского проекта («Экология») по рекультивации полигонов (мусорных), по ограничиванию выбросов.
«Жители Подмосковья очень требовательные, справедливо, потому что хотят видеть зеленое и чистое Подмосковье. И там, где есть какие-то нарушения, при том не связанное с каким-то мусором, а с какими-то предприятиями, которые беспокоят людей, мы взаимодействуем и требуем их модернизации, или обеспечить зеленую деятельность», — отметил губернатор.


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