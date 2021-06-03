Губернатор призвал задействовать частные сельхозземли Подмосковья для получения дохода и создания рабочих мест

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал задействовать частные сельхозземли Подмосковья для получения дохода и создания рабочих мест. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вся земля для развития Подмосковья, она частная, львиная доля частная, в том числе и сельхозземля. Поэтому задача, если ты собственник сельхозземли, чтобы ты не был как собака на сене, а все-таки пускал ее в оборот. Чтобы она была производительна, чтобы ты получал с этого, с одной стороны, доход, а с другой стороны, чтобы люди могли и работать на этой земле. Вот в чем заключается стратегическая задача. Все должно работать, каждый клочок земли в Московской области должен работать на качество жизни. Мы стараемся всех собственников в этом убедить. А те, кто тугой, тяжело понимает, сделать так, чтобы он осознал важность этой работы, вовлечения земли в оборот», — сказал он.

А.Воробьев отметил, что приветствует строительство частных дач в Подмосковье.

«Есть большая программа поддержки малоэтажного строительства, безусловно, мы это приветствуем. Но не дикарским способом, абы как что-то там, «кривой забор, у тебя зеленый, у меня желтый, у тебя одни фасады…». Все-таки мы стараемся подойти, чтобы это радовало глаз, чтобы человек, глядя на форму, формировал свое содержание. Такими проектами мы, безусловно, занимаемся и заинтересованы. Мы поддерживаем тех инвесторов, которые приходят с такими проектами», — заключил он.