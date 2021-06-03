Губернатор Московской области Воробьев выступает против обязательной вакцинации от коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступает против обязательной вакцинации от коронавируса, вне зависимости от сферы занятости граждан. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Прививка – дело добровольное, и здесь хочется поставить точку. Об этом говорит президент и всех нас настраивает на работу с жителями только через рекомендации и разъяснения. Потому что человек сам хозяин своего здоровья», — подчеркнул А.Воробьев.

Он добавил, что Московская область располагает достаточным количеством вакцин для желающих сделать прививку от коронавируса. «Вакцины достаточно. Запись идет. Мы можем в день делать 15 тысяч вакцин. Сегодня делаем меньше — это 10, 12, 14 тысяч. У нас есть резерв», — отметил А.Воробьев.