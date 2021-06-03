Население Московской области растет до 90 тысяч каждый год – Воробьев

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, население Московской области растет до 90 тысяч каждый год. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Население Московской области растет — от 80 до 90 тысяч каждый год», — сказал он.

По мнению А.Воробьева, такой рост жителей региона связан с «возможностью работать, качеством жизни, образованием, здравоохранением и экологией».