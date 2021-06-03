Найденные на съемной квартире политика Геннадия Гудкова патроны стали поводом для возбуждения уголовного дела, — сообщают агентства, ссылаясь на осведомленный источник. Геннадий Гудков является отцом Дмитрия Гудкова, который проходит по делу о причинении имущественного ущерба одному из департаментов мэрии. Сегодня суд, как ожидается, определит ему меру пресечения. Геннадий Гудков сказал «Эху», что имеет наградное оружие и владеет патронами на законных основаниях.

Геннадий Гудков заявил, что уголовное дело заведено, чтобы он не смог вернуться из-за границы в Россию.