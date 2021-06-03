Россия рассчитывает на завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» до конца этого года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, работа не останавливалась. Новак отметил, что осталось построить около ста километров. Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.