Россия рассчитывает на завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» до конца этого года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, работа не останавливалась. Новак отметил, что осталось построить около ста километров. Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.
2021-06-03T15:02:18+03:00
2021-06-03T15:02:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2848610-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:02, 03 июня 2021
Загрузка комментариев...