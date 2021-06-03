Министерство финансов России решило полностью отказаться от долларов в Фонде национального благосостояния. Американскую валюту в ближайшее время заменят другими активами.

На данный момент долларовые активы ФНБ составляют около 40 миллиардов, это 35% всех инвестиций фонда. По мере выхода из этих активов будет увеличиваться доля евро, юаня, фунта, иены и золота. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов. По его словам, замещение произойдет «достаточно быстро, в течение месяца». Как конкретно проводить эти операции, решит Банк России, который выступает агентом правительства по покупке или продаже валюты.

Структуру фонда, который раньше состоял только из вложений в доллары, евро и фунты стерлингов, правительство начало менять с прошлого года. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объясняла такую политику американскими санкциями, которые являются «постоянным риском» для российской экономики.

В Кремле, комментируя планы Минфина, отметили, что процесс дедолларизации в России носит постоянный характер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сказал, что аналогичная ситуация происходит во многих странах в связи с сомнениями в надежности основной резервной валюты.

На фоне заявлений Силуанова курс доллара на Московской бирже перешел от роста к снижению и сейчас торгуется в районе 73.10.