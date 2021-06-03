Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание с союзниками, — сообщает местная пресса. Он пытается понять, как можно противостоять оппонентам по формированию правительства.

Накануне были сообщения, что оппозиция сформировала Кабинет министров без Нетаньяху.

Отметим, что он возглавляет правительство Израиля с 2009 года. Ранее Нетаньяху не удалось добиться поддержки парламентского большинства.