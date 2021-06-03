Турция упростила правила въезда для туристов из России — сообщили ТАСС в авиакомпании Текишэйрлайнз. Теперь можно приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста.

Между тем в авиакомпании напомнили, что всем прибывающим в Турцию необходимо заполнять электронные анкеты для получения так называемого кода здоровья. Он необходим для посещения торговых центров и ряда госучреждений.