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14:33, 03 июня 2021

Турция упростила правила въезда для туристов из России

Турция упростила правила въезда для туристов из России — сообщили ТАСС в авиакомпании Текишэйрлайнз. Теперь можно приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста.
Между тем в авиакомпании напомнили, что всем прибывающим в Турцию необходимо заполнять электронные анкеты для получения так называемого кода здоровья. Он необходим для посещения торговых центров и ряда госучреждений.


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