Аэрофлот не собирается повышать цены на билеты, чтобы компенсировать убытки из-за кризиса, вызванного пандемией

Аэрофлот не собирается повышать цены на билеты для того, чтобы компенсировать убытки из-за кризиса, вызванного пандемией, — сообщил в интервью НТВ генеральный директор компании Михаил Полубояринов. По его словам, невозможно переложить убытки на пассажиров. При этом, отметил он, есть факторы, на которые компания повлиять не в силах. Глава Аэрофлота назвал рост цен на авиакеросин.