Аэрофлот не собирается повышать цены на билеты, чтобы компенсировать убытки из-за кризиса, вызванного пандемией

Аэрофлот не собирается повышать цены на билеты для того, чтобы компенсировать убытки из-за кризиса, вызванного пандемией, — сообщил в интервью НТВ генеральный директор компании Михаил Полубояринов. По его словам, невозможно переложить убытки на пассажиров. При этом, отметил он, есть факторы, на которые компания повлиять не в силах. Глава Аэрофлота назвал рост цен на авиакеросин.
2021-06-03T14:33:10+03:00
2021-06-03T14:33:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 03 июня 2021
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