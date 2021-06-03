В Кремле отмечают, что во многих странах испытывают обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты

В Кремле отмечают, что во многих странах мира начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Минфина Антона Силуанова об отказе от доллара в Фонде национального благосостояния. При этом в Фонде вырастет доля евро и китайского юаня.