Металлурги в диалоге с правительством найдут решение по вопросу возвращения сверхприбыли – губернатор Воробьев

Металлургические компании в диалоге с правительством найдут решение по вопросу возвращения сверхприбыли в бюджет. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня цены действительно значительно выросли и многие наши бюджетные стройки, которые уже с готовыми проектами и экспертизой, которая говорит, сколько это стоит, они требуют пересмотра, значит, больших денег из бюджета. Правительство это видит и старается этот дисбаланс убрать. Поэтому я уверен, что люди, которые этим занимаются, найдут решение. Уже сейчас есть возможность сделать заявку на те объекты, которые были заявлены, и получить металл по более дешевой цене. Поэтому я за диалог, там рождается истина. Он есть между правительством и металлургами, решение там найдут», — сказал он.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов в одном из интервью обвинил металлургические компании в том, что из-за их действий на рынке государство недополучило около 100 миллиардов рублей. По его словам, металлургические компании должны вернуть эти деньги в бюджет.