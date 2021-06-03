Губернатор Подмосковья видит хорошую динамику в экономическом развитии региона, несмотря на последствия пандемии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев видит хорошую динамику в экономическом развитии региона, несмотря на последствия пандемии. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы сумели, спасибо предприятиям, закончить год с небольшим плюсом. Но не с тем, каким хотели +10-12%, получили +2.6% Но 2021 год, видим за 5 месяцев, вчера мы получили данные за 5-й месяц, — мы видим хорошую динамику. Я цифру не скажу, не хочу сглазить, нужно посмотреть лето и осень, но цифры обнадеживающие», — сказал он.

По словам А.Воробьева, область сможет вернуть очень важные программы по благоустройству, а также по строительству новых школ.

«Я должен признать, что у нас до сих пор дефицит их, мы нуждаемся в новых школах, в новых очистных сооружениях. Хозяйственная повестка для региона такого большого и растущего, как Московская область, очень важна, а для этого нужны ресурсы», — отметил он.