Пандемия коронавируса стала мощным катализатором модернизации системы здравоохранения Московской области – губернатор

Пандемия коронавируса стала мощным катализатором модернизации системы здравоохранения Московской области. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пандемия, прежде всего, стала мощным катализатором модернизации системы здравоохранения. Мы большие ресурсы вливаем на то, чтобы качество работы первичного звена, скорой помощи, стационаров, вовлеченность главных врачей на каждой территории были абсолютно максимальными», — сказал он.

По словам А.Воробьева, на ситуацию позитивно повлияло использование информационных технологий. «Мы ситуацию меняем с помощью цифры. Что это значит? Телемедицина, когда есть второе мнение дистанционно, когда ты можешь записаться к врачу, не выходя из дома, когда ты видишь, когда к тебе приедет скорая помощь — эти удобные сервисы очень здорово сработали», — пояснил он.

А.Воробьев также отметил, что пандемия «заставила модернизировать медицинское оборудование». «КТ, УЗИ, ИВЛ — все это сейчас мы тоже перевели в цифру. Что это значит? Ты видишь каждый день эффективность работы каждой единицы тяжелого оборудования. Ты вовремя его обслуживаешь, а, значит, большее количество людей можешь обследовать», — уточнил он.

А.Воробьев добавил, что в период ковида власти Подмосковья «дополнительно влили 50, наверно, уже 60 миллиардов рублей». «Нам здорово помогли президентские решения – правительство довело до нас деньги. Все это сыграло определяющую роль», – заключил он.