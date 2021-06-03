В Петербурге проводятся обыски в крупных сервисах аренды самокатов после наездов на маленьких детей, и в связи с инцидентом на Невском проспекте.

Обыски в кикшеринговых компаниях проводят в рамках расследования уголовного дела. Его возбудили из-за оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Дело появилось после нападения двух арендаторов самокатов на писателя в центре города. Обыски, по мнению следователей, могут также помочь найти мужчину, который накануне в Невском районе города сбил ребенка и скрылся с места ЧП. В целом, за последние дни в Петербурге таких происшествий произошло как минимум три. По всем случаям возбудили уголовные дела. Одно из самых обсуждаемых столкновений произошло позавчера: в Колпино молодой человек на личном электросамокате врезался в четырехлетнего ребёнка. Мальчик получил тяжелые травмы, в больнице имени Раухфуса ему сделали операцию. Сегодня мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Между тем, Совет по правам человека при президенте предлагает ввести номерные знаки на электрические самокаты, электровелосипеды, сигвеи и моноколеса. Соответствующие предложения направлены в МВД.

Для арендаторов или владельцев этих транспортных средств может быть введено обязательное страхование гражданской ответственности, а также ограничение скорости, в том числе по возрасту водителей.

Ранее власти Москвы сообщили, что намерены ограничить скорость электросамокатов в парках и общественных пространствах 15 километрами в час.