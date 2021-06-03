Губернатор Подмосковья считает, что нынешний уровень вакцинации позволит предотвратить третью волну коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что нынешний уровень вакцинации позволит предотвратить третью волну коронавируса. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы все обладаем плюс-минус той же информацией (о возможной третьей волне коронавируса). Но я уверен, что уровень вакцинации не позволит нам вернуться в какую-то печальную историю ограничений и т.д. Потому что экономика всему голова. Вы понимаете, насколько важно, чтобы все предприятия вышли на мощность и давали результат, рабочие места, налоги — все то, что сегодня важно для развития нашей страны», — сказал он.