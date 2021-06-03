Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что нынешний уровень вакцинации позволит предотвратить третью волну коронавируса. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Мы все обладаем плюс-минус той же информацией (о возможной третьей волне коронавируса). Но я уверен, что уровень вакцинации не позволит нам вернуться в какую-то печальную историю ограничений и т.д. Потому что экономика всему голова. Вы понимаете, насколько важно, чтобы все предприятия вышли на мощность и давали результат, рабочие места, налоги — все то, что сегодня важно для развития нашей страны», — сказал он.
Губернатор Подмосковья считает, что нынешний уровень вакцинации позволит предотвратить третью волну коронавируса
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что нынешний уровень вакцинации позволит предотвратить третью волну коронавируса. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.