Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» включен в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Киносмотр пройдет на Лазурном берегу с 6 по 17 июля в традиционном формате.

Фильм, оригинальный сценарий к которому написал Кирилл Серебренников, снят по книге Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — это один из самых успешных российских бестселлеров последних лет. Картина рассказывает о нескольких днях жизни автослесаря Петрова и его семьи в постсоветском Екатеринбурге накануне Нового года. Комментируя включения фильма в основной конкурс, Серебренников отметил, что рад, что зрители Канн посмотрят картину, которая стала в достаточно тяжелый момент жизни стала для режиссера главной отдушиной и главной радостью. Организаторы фестиваля выразили надежду, что режиссер сможет приехать в Канны, чтобы лично представить фильм. Напомню, что Серебренников и его коллеги были признаны виновными в хищении денег, выделенных Министерством культуры на проект по развитию современного искусства «Платформа». Режиссера приговорили к 3 годам условно, назначили штраф в размере 800 тысяч рублей, а также взыскали с фигурантов ущерб – 130 миллионов рублей. Тогда Серебренников говорил, что не сможет покинут страну, пока не отдаст государству эту сумму, а таких денег у него нет.

Три года назад фильм Серебренникова «Лето» также участвовал в конкурсной программе фестиваля, но из-за судебного разбирательства режиссер не смог приехать в Канны.