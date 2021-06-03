Источники сообщают о возбуждении дела по факту обнаружения патронов в квартире политика Геннадия Гудкова

Источники в правоохранительных органах сообщают о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения патронов в квартире политика Геннадия Гудкова. Официальных комментариев по этому поводу пока нет. SOТА отмечает, что дело возбуждено по статье «о незаконном хранении боеприпасов в отношении неустановленных лиц».

Во вторник при обыске в квартире бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова на Большой Грузинской улице в Москве были обнаружены 50 патронов от пистолета Макарова. Там же было найдено и разрешение на его имя на право хранения и ношения наградного пистолета. Накануне супруга Гудкова-младшего Валерия комментируя эту ситуацию, пояснила, что поскольку отец ее мужа находится за рубежом, лицензия на оружие у него просрочена на три месяца, однако сейчас ее переоформляют.

Сам Геннадий Гудков подтвердил «Эху» наличие наградного оружия и подчеркнул, что владеет патронами на законных основаниях.

По мнению политика, уголовное дело заведено, чтобы он не смог вернуться в Россию из-за границы. Он также отметил, что на семью Гудковых оказывается беспрецедентное давление.

Обыски у родных и соратников Дмитрия Гудкова проводились в рамках дела о неуплате аренды за нежилое помещение. Его самого задержали. Сегодня суд должен рассмотреть ходатайство следствия о мере пресечения.

Сегодня Тверской суд Москвы изберет меру пресечения политику Дмитрию Гудкову. Он задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба.

Другой оппозиционный политик, Андрей Пивоваров, арестован на два месяца судом в Краснодаре по делу о сотрудничестве с нежелательными организациями.

Соратники Гудкова и Пивоварова называют это расправой перед выборами в Госдуму.

Немецкий журнал Шпигель пытается разобраться, с чем связано то, что Россия начала охоту на умеренных оппозиционеров.

Очевидно, что российские спецслужбы готовятся к парламентским и региональным выборам предстоящей осенью, — пишет журналист издания. — Потенциальные помехи должны быть устранены заранее, как это было сделано с движением Алексея Навального. К тому же, арестованные и Пивоваров, и Гудков планировали избираться в Госдуму ( перевод сайта Инопресса). — Помимо этого, считает автор статьи, режим хочет окончательно устранить влияние находящегося в изгнании Михаила Ходорковского. Основанная им «Открытая Россия» была задумана как платформа для демократизации российского общества и продвижения молодых политиков на муниципальном уровне.

Аресты, отмечает издание, показывают, как радикализируется российская политическая система. Власти демонстрируют, что они больше не видят никакой роли для внепарламентской оппозиции. Вместо оппозиционных политиков в будущем будут диссиденты, — заключает Шпигель.

Немецкий журнал напоминает, что Дмитрий Гудков собирался участвовать в выборах в Госдуму по согласованию с партией «Яблоко».