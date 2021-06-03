Издание VTimes прекращает свою работу с 12 июня. По мнению издателя, Александра Губского, ярлык иностранного агента разрушил бизнес-модель VTimes.

Кроме того, велик риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы, — отмечается в заявлении издателя.

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что причина закрытия VTimes исключительно финансовая.

Захарова утверждает, что журналисты, работающие в СМИ-иностранных агентах пользуются в России теми же правами, что и представители других изданий и информация об ограничениях это неправда.

Министерство юстиции включило VTimes в список СМИ-иностранных агентов 14 мая. Реестр ведется с 2017 года. Это и организации, и физические лица.

Первыми в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента Министерство юстиции внесло сразу девять проектов, связанных с американским «Радио Свобода». Среди них, например, телеканал «Настоящее время», интернет-издание «Крым.Реалии».

Все перечисленные СМИ неоднократно штрафовали в России за отсутствие маркировки иноагента. В апреле Роскомнадзор объявил, что в общей сложности эта группа изданий должна выпалить более 71-ого миллиона рублей.

Позже, в конце 2020-ого в реестр Минюста разрешили вносить не только юридические лица, после чего в нём появились правозащитник Лёв Пономарев, а также, например, журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов. Все они пытались оспорить этот статус, но безуспешно.

Затем, список пополнился только в апреле этого года. В него тогда попали интернет-издания «Первое антикоррупционное СМИ» и «Медуза». В редакции второго позже объявили, что из-за появления статуса иноагента она потеряла всех спонсоров. Жалобу на решение Минюста должны рассмотреть в суде завтра.

Всего в реестре СМИ-иностранных агентов 20 организаций и физических лиц.