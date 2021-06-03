Более 1,1 млн жителей Московской области привились от коронавируса – губернатор Воробьев

Более 1,1 млн жителей Московской области привились от коронавируса. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас более 1,1 миллиона человек уже сделали прививку. Это 27,5% по состоянию на понедельник», — рассказал он.

По словам А.Воробьева, главной задачей властей на данный момент является убеждение людей пройти вакцинацию. «Что касается текущей ситуации по ковиду, здесь главное убедить людей сделать прививку. Я сам сделал и в июне буду делать третью прививку. И семья вся сделала. Дети – одна девочка переболела у меня, ей 12 лет. Соответственно другие не делали прививку – пока рано. Они маленькие: 6-7 лет. Но родители мои сделали. Я никого не заставлял: ни родителей, ни обычных жителей», — отметил губернатор.

А.Воробьев добавил, что «сегодня вакцинация – это такой камень преткновения». «И здесь методом убеждения, ответов на вопросы – вот этой чуткостью, где мы ее проявляем, там видим результаты», — заключил он.