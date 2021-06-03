Губернатор Подмосковья рассказал о существующем дефиците мигрантов

Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Петербургского международного экономического форума, в Подмосковном регионе, как и в других регионах страны, есть большой дефицит иностранной рабочей силы.

«И у нас не хватает. Это связано с эпидемией. Конечно, мы очень нуждаемся в дополнительной рабочей силе. Мы видим приток и из Молдавии, и из Белоруссии, конечно, Средняя Азия. Такой вопрос существует, мы над этим работаем», — сказал он.