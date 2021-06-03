Линии МЦД-3 и МЦД-4 будут построены до конца 2023 года – губернатор Воробьев

Линии МЦД-3 и МЦД-4 будут построены до конца 2023 года. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Были, признаюсь, некие сложности, особенно после ковида, где найти деньги на МЦД-3 и МЦД-4, это с Раменского до Зеленограда и от Балашихи и Железнодорожного до Апрелевки. Это большие участки очень удобного, быстрого экспресс-сообщения, которые будут построены до конца 2023 года. Огромные деньги туда вкладываются по причине того, чтобы это все было быстро, скорость и чистота была, нужно проложить дополнительные пути, это большие расстояния», — сказал он.

А.Воробьев добавил, что планируется также расширять автобусное сообщение между Москвой и Московской областью.

«Низкопольные автобусы, увеличение количества маршрутов, мы все это также держим на контроле. У нас большая программа взаимодействия, обратной связи с жителями. Мы смотрим каждую проблему и стараемся максимально быстро реагировать. это является приоритетом в этой работе: что волнует человека. Понятно, что мы не можем сразу все быстро решить, нужны ресурсы большие, но мы стараемся чувствовать, что беспокоит человека и менять это», — заключил он.