В Подмосковье на этот момент зарегистрировано порядка около 85 тысяч безработных – губернатор Воробьев

В Подмосковье на этот момент зарегистрировано порядка около 85 тысяч безработных. В своем интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что половину безработных можно трудоустроить при условии переквалификации.

«Очень часто мы сталкиваемся с тем, что рабочих рук не хватает. У нас зарегистрировано порядка 80-85 тысяч безработных. У них там у всех разная судьба. Половина из них точно можно трудоустроить, и наша задача предоставить центр по переквалификации. Кто-то имеет свою позицию по отношению к труду вообще, а половина — более 40 тысяч — мы должны научиться переобучать и давать компетенции, которые востребованы», — сказал губернатор.

По словам А.Воробьева, в регионе не хватает рабочих рук. «И в сельском хозяйстве, и в Шаховской (области), в больших городах: рабочие, стройка, новые предприятия — все это требует большого количества людей. Но нужно понимать, что если ты — предприниматель в Подмосковье, хочешь за даром найти рабочую силу, у тебя ничего не получится. Твой бизнес должен быть высокоэффективный, ты человек значит должен платить больше — 50+, может быть 60+ тысяч рублей.

И даже те, кто занимается физическим трудом, тоже требует к себе соответствующего вознаграждения». – отметил он.