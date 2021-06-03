Шаронов назвал «ментальными проблемами» нежелание нефтебизнеса понимать необходимость в отказе от сырьевой экономики

Президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов назвал «серьезными ментальными проблемами» нежелание нефтебизнеса понимать, что России необходимо отказаться от модели сырьевой экономики в пользу инновационной. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Это культурный феномен – он очень серьезный. Действительно многие люди отказываются понимать, почему мы пытаемся зарезать курицу, которая несет золотые яйца? Я один раз участвовал в дискуссии в одном из наших нефтяных регионов и пытался задать вопрос: как жить без нефти? На меня одна часть зала смотрела как на идиота, а вторая – как на предателя. Люди, которые во втором-третьем поколении занимаются этим бизнесом и живут за счет него, не понимают, почему появляются люди, которые говорят: «Все, это больше не нужно», когда сейчас за это платят хорошие деньги, и эта профессия и вид бизнеса пользуются заслуженным авторитетом. Это серьезные ментальные проблемы», — отметил А.Шаронов.

По его словам, представители сырьевого бизнеса «не верят в то, что это когда-то уйдет». «И вообще они считают, что «это пропаганда, это политика — нас пытаются поставить на трек в невыгодные позиции те, у кого нет нефти», — заключил А.Шаронов.