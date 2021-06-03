В условиях текущего состояния среды нефтяные компании будут вынуждены менять специализацию – президент школы Сколково

В условиях текущего состояния окружающей среды нефтяные компании будут вынуждены менять специализацию – президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов.

В условиях текущего состояния окружающей среды нефтяные компании будут вынуждены менять специализацию. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов.

«Сейчас человечество вступает в эпоху, когда самоогораничение из рациональных долгосрочных соображений становится ключевой темой. Конечно, в значительной степени это базируется на представлениях о текущем состоянии окружающей среды, о влиянии антропогенного фактора, о критических последствиях и альтернативах этих последствий. Нефтяные компании должны найти новые ниши для себя, наверное, это будет энергетика, наверное, она может быть связан с углеводородами, например, трансформацией углеводородов в чистый водород, есть такие уже технологии. Они могут остаться в энергетическом секторе, но с радикальным изменением технологии», — сказал он.