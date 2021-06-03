Мэрия Москвы пока только рассматривает как идею создание антикоронавирусных зон в ресторанах. Никаких решений и конкретных предложений пока нет, — сказал ТАСС зам.мэра Владимир Ефимов. Недавно мэр Сергей Собянин предложил создать в заведениях общепита зоны для вацкинированных посетителей.

В Федерации рестораторов и отельеров отмечают, что некоторые предприниматели уже практикуют скидки для привитых граждан.