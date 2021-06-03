Федерация бокса России проводит проверку по факту избиения девушки боксером Арутюном Аветисяном, — сообщает ТАСС. В пресс-службе федерации говорят, что всегда осуждают насилие и любое применение силы вне ринга.

Ранее телеграм-канал 112 сообщил, что Аватесян избил девушку в Москве. Он является профессиональным боксером, на его счету 13 побед и ни одного поражения.